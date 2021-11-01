日盛金周五除息 富邦金提醒之後改由12.41元收購

日盛金控（5820）日前股東會通過配發每股現金股利0.39及股票股利0.17元，擬於本周五（11月5日）除權、除息，同時當日富邦金控（2881）以及日盛金控之臨時股東會討論雙方合併案，富邦金特別提醒投資人，除息後富邦金將改由12.41元來買進日盛金（之前是13元），此次並非換股合併，且提醒售股時間稅賦不同，提醒投資人要留意自己的權益。

富邦金控強調，目前持續自公開市場以每股不超過新台幣13元(含權息)之價格買進日盛金控普通股。日盛金控10月22日公告之配股配息資料及除權、除息交易日(11月5日)後，富邦金控將調整為以每股不超過新台幣12.41元(除權息)之價格購入。

同時後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為對價，依照預定之合併時程，合併基準日亦將以每股新台幣12.41元(除權息)取得日盛金控仍留流通在外之剩餘全數股票，而非以富邦金控股票進行換股，提醒仍持有日盛金控股票之投資人留意。

11月5日富邦金與日盛金雙方將同步召開股東臨時會，預計屆時將審議雙方合併議案，後續雙方將向主管機關提出合併申請，持續推進金金併進程。富邦金表示，合併時程將取決於富邦金控與日盛金控申請情形與主管機關核准而定。此外，日盛金控股東於公開市場出售日盛金控普通股股權，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，建議日盛金控股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。