富達：央行政策與企業財報主導市場走向

加拿大央行日前宣布停止資產購買計畫、巴西央行更一次宣布升息6碼，以因應飆升至10%的通膨壓力，富達投信表示，市場聚焦本周美國聯準會利率決策會議的動向。儘管科技股業績不理想，但多數企業的成績優於預期，美股持續走高，全球股市在10月份繳出今年以來最佳的月度表現。但通膨壓力居高不下，又同時面對成長趨緩，央行政策陷入兩難，在央行走向未決前，投資策略宜謹慎為之。

全球通膨拉警報，富達指出，到今年10月中，已有13國央行至少升息1次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭及多個開發中國家，但聯準會及歐洲央行至今尚未行動，全球密切關注動向。巴西央行上周三利率會議決議一次升息6碼，創2002年以來最大升息幅度。巴西9月通膨飆升至 10%，且現任總統為爭取連任正研擬擴大財政支出，可能會進一步推升通膨，進而造成市場動盪。

富達分析，預期因疫情導致通膨的因素，例如供應鏈瓶頸，將在未來幾個月有所緩和。除了因疫情引起的通膨外，有3個因素在中期將會增加通膨的持續性：薪水、住房成本，以及全球轉向零碳排的政策。通膨是否會持續，取決於央行如何應對當前供給端主導的通膨飆升，將高度依賴於央行政策等反通膨力量的强度。