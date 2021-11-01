快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富達：央行政策與企業財報主導市場走向

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

加拿大央行日前宣布停止資產購買計畫、巴西央行更一次宣布升息6碼，以因應飆升至10%的通膨壓力，富達投信表示，市場聚焦本周美國聯準會利率決策會議的動向。儘管科技股業績不理想，但多數企業的成績優於預期，美股持續走高，全球股市在10月份繳出今年以來最佳的月度表現。但通膨壓力居高不下，又同時面對成長趨緩，央行政策陷入兩難，在央行走向未決前，投資策略宜謹慎為之。

全球通膨拉警報，富達指出，到今年10月中，已有13國央行至少升息1次，其中包括新加坡、韓國、紐西蘭及多個開發中國家，但聯準會及歐洲央行至今尚未行動，全球密切關注動向。巴西央行上周三利率會議決議一次升息6碼，創2002年以來最大升息幅度。巴西9月通膨飆升至 10%，且現任總統為爭取連任正研擬擴大財政支出，可能會進一步推升通膨，進而造成市場動盪。

富達分析，預期因疫情導致通膨的因素，例如供應鏈瓶頸，將在未來幾個月有所緩和。除了因疫情引起的通膨外，有3個因素在中期將會增加通膨的持續性：薪水、住房成本，以及全球轉向零碳排的政策。通膨是否會持續，取決於央行如何應對當前供給端主導的通膨飆升，將高度依賴於央行政策等反通膨力量的强度。

通膨 央行 升息

延伸閱讀

物價蠢動漲得有感？陳吉仲：農產品價格絕對非常穩定

高盛：Fed明年7月升息

央行：全球物價上漲情況有感 台灣相對歐美溫和

時代力量民調：逾92.3％民眾對物價上漲有感

相關新聞

魷魚幣3天暴漲700倍 楊金龍：波動非常大的炒作商品

韓國影集「魷魚遊戲」全球爆紅，立委賴士葆指出，在魷魚遊戲的熱潮下，和它同名的加密貨幣魷魚幣（SQUID）也跟著水漲船高，...

談全球最低稅負制 財長蘇建榮：謹慎關注OECD動態

G20對全球最低稅負新制有共識，財政部長蘇建榮今（1）日表示，未來還要觀察稅基怎麼算，這部分OECD尚未正式公布，財政部...

止爭議！富邦董座蔡明興再請假一周 改由陳聖德代理

富邦金（2881）董事長蔡明興10月中旬自美國返台後在機場確診，於專責病房隔離並請假至10月底，由哥哥暨台灣大哥大（30...

日盛金周五除息 富邦金提醒之後改由12.41元收購

日盛金控（5820）日前股東會通過配發每股現金股利0.39及股票股利0.17元，擬於本周五（11月5日）除權、除息，同時...

富達：央行政策與企業財報主導市場走向

加拿大央行日前宣布停止資產購買計畫、巴西央行更一次宣布升息6碼，以因應飆升至10%的通膨壓力，富達投信表示，市場聚焦本周...

樂天銀行董事長簡明仁逝世 國票金控悲慟並感謝其貢獻

國票金控法人代表、樂天國際銀行董事長簡明仁於110年10月30日安詳在家人陪伴下寧靜的走完人生7O寒暑，劃下完美句點。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。