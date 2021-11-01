止爭議！富邦董座蔡明興再請假一周 改由陳聖德代理

富邦金（2881）董事長蔡明興10月中旬自美國返台後在機場確診，於專責病房隔離並請假至10月底，由哥哥暨台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠代理，不過引發市場「產金分離」爭議，昨日正式期滿，本應於今（1）日銷假上班，不過富邦金公司表示，蔡明興健康恢復良好，但醫囑需多休息，因此再請假一周，不過為免違反金管會認為蔡明忠代理不宜過久超過2周以上，此次代理人改由台北富邦銀行董事長陳聖德代理富邦金董事長。

富邦金控今日上午表示，董事長蔡明興目前健康恢復情形良好，但遵醫囑需多休息，故自本周一(1日)起再請假一周。本周一金控董事蔡明忠因已有在外地的私人行程，無法代理富邦金董事長職務，（據了解其亦已向擔任董事長之台哥大請假在案)，故改指定台北富邦銀行董事長陳聖德代理金控董事長。富邦金再強調，本公司營運及各項業務如常，不受影響。

富邦金董事長蔡明興10月16自美國入境在機場採檢確診，但認為不影響公司財務業務狀況，因此當時並沒有發布重訊，同時19日向金管會申報重大偶發，公司21日對外公告證實董事長蔡明興確診，於專責病房隔離中，健康狀況良好。同時表示對內部公告休假至10月底，休假期間由富邦集團董事長蔡明忠代理職務，蔡明忠是富邦金董事，過去曾擔任富邦金副董事長身兼台灣大哥大董事長，但當時被認為有違「產金分離」，此次代理又掀「再踩金管會產金分離紅線」之議。

金管會雖然說依公司法規定，此次董事代理董事長職務沒有問題，但引發立委及外界批評指董事那麼多人為何一定要選有產金分離爭議的蔡明忠。金管會主委黃天牧10月25日在立法院答詢時表示，金融機構不可以「家天下」，不希望這種情況重複發生，未來可以更謹慎，而雖然蔡明忠只代理兩星期，但金管會將「聽其言、觀其行」，而二周後若有必要再延長的話，會再斟酌人選。

蔡明興若從17日休假至30日已滿二周，不過因醫囑多休息，因此決定再休假一周，此次代理人選則似乎「從善如流」。富邦金此次宣布，因代理董事蔡明忠外地有事無法代理，因此此次代理人由北富銀董事長陳聖德代理金控董事長一職。