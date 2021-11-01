悠遊付受肯定 獲IDC全方位體驗創新獎

悠遊卡公司數位轉型獲得肯定，在今年IDC舉辦的「未來企業大獎台灣頒獎典禮」中，悠遊付在眾多金融同業中脫穎而出，拿下全方位體驗創新獎(Best in Future of Customers and Consumers)，也是電子支付業者中唯一獲獎者。

根據IDC研究顯示，有超過五成的企業將在2022年將預算投資在企業成長、創新與轉型相關的項目。悠遊卡公司在2020年開放全民註冊電子支付產品「悠遊付」，在既有電子票證的基礎上，推展電子支付業務，是市面上唯一具有「一卡、一付」行動支付產品的業者，也是唯一可透過NFC感應通過交通閘門的電子支付。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，過去20年，我們與全台交通及消費通路，打造了電子票證的經典，2020年推出悠遊付時，透過1,000位先鋒使用者攜手打造一卡一付，屬於台灣特色的支付新體驗，一卡一付的理念，足讓6歲至90歲都能加入無現金支付的時代腳步，不讓任何族群因為數位落差而無法跟上。

陳亭如強調，這個獎項對團隊的肯定，給予我們很大的能量，讓我們能持續在一卡一付的數位創新路上努力，加值每一位客戶的美好生活。

截至目前為止，悠遊付已累積超過135萬名客戶，市佔率排名第四，在iOS及Google Play評分分別有4.6及4.0的高分，顯示悠遊付提供的貼心功能，獲得使用者普遍好評。

悠遊卡公司一向相當願意與消費者互動與溝通，在通路的推廣與新功能的開發上，皆以消費者需求為導向，企業更植入科技脈動的DNA，透過自身建立的公共運輸、小額消費支付網，形塑悠遊生態圈，並成為串聯各項商品與服務的樞紐，悠遊付不僅僅是電子支付，更是實體悠遊卡與電子錢包，從實體到數位，一手即可掌握多元支付的便利性，透過消費者洞察及經營電子票證20年的經驗，是悠遊卡公司數位轉型的具體實踐。