悠遊付受肯定 獲IDC全方位體驗創新獎

悠遊卡公司數位轉型獲得肯定,在今年IDC舉辦的「未來企業大獎台灣頒獎典禮」中,悠遊付在眾多金融同業中脫穎而出,拿下全方位體驗創新獎(Best in Future of Customers and Consumers),也是電子支付業者中唯一獲獎者。

根據IDC研究顯示,有超過五成的企業將在2022年將預算投資在企業成長、創新與轉型相關的項目。悠遊卡公司在2020年開放全民註冊電子支付產品「悠遊付」,在既有電子票證的基礎上,推展電子支付業務,是市面上唯一具有「一卡、一付」行動支付產品的業者,也是唯一可透過NFC感應通過交通閘門的電子支付。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示,過去20年,我們與全台交通及消費通路,打造了電子票證的經典,2020年推出悠遊付時,透過1,000位先鋒使用者攜手打造一卡一付,屬於台灣特色的支付新體驗,一卡一付的理念,足讓6歲至90歲都能加入無現金支付的時代腳步,不讓任何族群因為數位落差而無法跟上。

陳亭如強調,這個獎項對團隊的肯定,給予我們很大的能量,讓我們能持續在一卡一付的數位創新路上努力,加值每一位客戶的美好生活。

截至目前為止,悠遊付已累積超過135萬名客戶,市佔率排名第四,在iOS及Google Play評分分別有4.6及4.0的高分,顯示悠遊付提供的貼心功能,獲得使用者普遍好評。

悠遊卡公司一向相當願意與消費者互動與溝通,在通路的推廣與新功能的開發上,皆以消費者需求為導向,企業更植入科技脈動的DNA,透過自身建立的公共運輸、小額消費支付網,形塑悠遊生態圈,並成為串聯各項商品與服務的樞紐,悠遊付不僅僅是電子支付,更是實體悠遊卡與電子錢包,從實體到數位,一手即可掌握多元支付的便利性,透過消費者洞察及經營電子票證20年的經驗,是悠遊卡公司數位轉型的具體實踐。