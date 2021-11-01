談全球最低稅負制 財長蘇建榮：謹慎關注OECD動態

G20對全球最低稅負新制有共識，財政部長蘇建榮今（1）日表示，未來還要觀察稅基怎麼算，這部分OECD尚未正式公布，財政部會非常謹慎地去關注OECD相關公報，國際財政司也會密切注意。

立法院財政委員會今日邀請央行、金管會、財政部等相關部會報告「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。

國民黨立委賴士葆質詢蘇建榮，對於G20對於全球最低稅負制相關看法，有無因應？蘇建榮表示，G20是針對營收超過7.5億歐元的企業，才會適用全球最低稅負制15%的規定。

蘇建榮指出，所謂15%稅率，指的是「實質稅率」，而非「名目稅率」，因此後續還要看稅基怎麼算，這部分OECD還沒有正式公布，財政部將非常謹慎去關注OECD相關公報，國財司也會密切注意。

名目稅率是指應納稅額占課稅所得的比率；而實質稅率則是指應納稅額占所得總得的比率，又稱為有效稅率。

此外賴士葆也關注碳稅、能源稅問題，蘇建榮表示，行政院能源辦、環保署已決定碳費先行，正在修正溫管法，至於碳稅未來再來看怎麼課，若未來有重複課徵的部分可互相扣抵。