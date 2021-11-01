樂天銀今日公告董事長簡明仁因病辭世 享年70歲

樂天國際銀行今(1)日發出訊息，對外公告，董事長簡明仁因病，於上周六(10/30)日安詳辭世，享年 70 歲。對於董事長簡明仁的辭世，樂天國際銀行暨國票金融控股公司全體同仁同感悲慟哀傷。

簡明仁董事長歷任第一金控總經理、第一金人壽董事長，近年推動台灣第一家純網路銀行之設立，並出任樂天國際銀行董事長，見證四十餘年來台灣金融發展，貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董事長遺志持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。

樂天國際銀行暨國票金融控股公司已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。為緬懷簡明仁董事長，特自11月4日（周四）起至11月6日（周六）每日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。