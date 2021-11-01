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董座簡明仁辭世 樂天銀：11月4日舉辦追思會

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
樂天銀行董事長簡明仁10月30日辭世。聯合報系資料照
樂天銀行董事長簡明仁10月30日辭世。聯合報系資料照

樂天銀行董事長簡明仁10月30日辭世，樂天銀行暨國票金控今（1）日發布新聞稿指出，簡董事長因病於10月30日安詳辭世，享年70歲，樂天銀行暨國票金控已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。

此外，為緬懷簡明仁董事長，自11月4日（星期四）起至11月6日（星期六）每日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。

對於簡明仁董事長的辭世，樂天銀行暨國票金控全體同仁同感悲慟哀傷。

樂天銀指出，簡明仁董事長歷任第一金控總經理、第一金人壽董事長，近年推動台灣第一家純網路銀行之設立，並出任樂天銀行董事長，見證四十餘年來台灣金融發展，貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董事長遺志持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。

樂天 國票金控 簡明仁

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