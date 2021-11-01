聽新聞
test
0:00 / 0:00
董座簡明仁辭世 樂天銀：11月4日舉辦追思會
樂天銀行董事長簡明仁10月30日辭世，樂天銀行暨國票金控今（1）日發布新聞稿指出，簡董事長因病於10月30日安詳辭世，享年70歲，樂天銀行暨國票金控已組成治喪小組，全力協助家屬處理相關事宜。
此外，為緬懷簡明仁董事長，自11月4日（星期四）起至11月6日（星期六）每日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。
對於簡明仁董事長的辭世，樂天銀行暨國票金控全體同仁同感悲慟哀傷。
樂天銀指出，簡明仁董事長歷任第一金控總經理、第一金人壽董事長，近年推動台灣第一家純網路銀行之設立，並出任樂天銀行董事長，見證四十餘年來台灣金融發展，貢獻卓著，典範足式，永誌不忘。樂天國際銀行已建立完善公司治理體制，也已建立制度化決策與管理機制，未來將秉持簡董事長遺志持續依既定的方向及軌道運作，公司營運不受任何影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言