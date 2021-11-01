向網投族招手 台壽調高兩檔新台幣宣告利率0.1個百分點

台灣人壽今(1)日調高兩檔新台幣收付的利率變動型保單宣告利率，調幅0.1個百分點，年息從1.85%到1.95%，均為網路投保專屬商品。

其中一檔名為「e富保利率變動型年金」，訴求小資族、創業族首選；另外一檔名為「金利High利率變動型年金」，訴求圓夢族、享退族首選。

這兩檔專為網路投保設計的利變年金，均為儲蓄成分較高的商品，都採月宣告、年適用，有利保戶未來一年增加年金的累積金額。

利變年金在年金的累積期間，用保單價值準備金(簡稱保價金)與宣告利率來滾存年金；拿存款類比，可把保價金想成存款的本金，宣告利率想成存款牌告利率。

假設保單價值準備金有100萬元，宣告利率走高0.1個百分點，月宣告、年適用之下，代表未來一年保價金可多出1,000元。