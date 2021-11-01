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發行央行數位貨幣 楊金龍：無先發優勢但有後發優勢

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍等單位，進行「中央銀行數位貨幣整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。記者沈婉玉／攝影
立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍等單位，進行「中央銀行數位貨幣整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。記者沈婉玉／攝影

央行總裁楊金龍表示，央行數位貨幣（CBDC） 的技術並無先發優勢，各國在CBDC 的發展並非競賽，而是要確保 CBDC 的發行至少須切合國內需求。先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，固然能先行試驗 CBDC 的技術，但也得承擔該技術的潛在風險。其他國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的 CBDC 生態系統。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍等單位，進行「中央銀行數位貨幣整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。

楊金龍指出，CBDC 需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值，央行將務實研究試驗，持續探討 CBDC 的未來性，釐清 CBDC 在未來台灣支付藍圖中的定位與角色，確保在未來支付政策的周延，能與本行經營目標：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、協助經濟之發展等，相輔相成。

央行去年6月已經完成 CBDC第一階段有關技術的可行性研究，瞭解分散式帳本技術（DLT）應用的局限性，特別是其運作效能尚無法滿足即時、高頻、大量的支付交易需求。目前正進行第 2階段「通用型 CBDC 試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置 CBDC 雛形平台，模擬 CBDC 在零售支付場景應用之試驗，預期明年 9 月完成。

至於比特幣等虛擬通貨，已往類金融商品發展，非貨幣或支付工具。目前台灣的虛擬通貨交易量占全球比重甚小，與實體經濟的連結度低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響；但在反洗錢及投資者保護等方面仍可能衍生風險，監理機關金管會已將虛擬通貨交易平台業者納管，要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準，以防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞。對於國際發展情形，央行仍會持續關注虛擬通貨的發展，如有需要，會將所蒐集分析的資料，提供金融監理機關金管會卓參。

央行 楊金龍 金管會

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