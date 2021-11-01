凱基證券攜手法巴人壽 推類全委保單抓住ESG趨勢

看好永續投資的爆發性與將來性，凱基證券與法國巴黎人壽合作「華利滿滿」投資型保單，連結由霸菱投顧代操的全新標的「法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」，該帳戶為法國巴黎人壽所推出首檔ESG主題類全委帳戶，讓客戶透過專家代操參與ESG永續投資，掌握市場趨勢，享有長期穩健的資產配置。

凱基證券表示ESG成為近年重要投資趨勢，因為隨著環境變遷與極端氣候為社會矚目，全球已有128國宣示2050年淨零碳排目標，歐美各國更是相繼推出相關法規政策，市場觀察到能落實ESG責任的企業，面對全球大勢更能永續長存，ESG永續投資因此成為投資人關注的焦點。根據晨星Morningstar統計，2017年第4季全球永續基金規模為6,500億美元，但到了2021年第2季，基金規模已上看2.3兆美元，呈現驚人的倍數成長。

「華利滿滿」投資型保單所連結「法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」擁有三大獨家特色，助客戶長期投資並享有每月收益：

1. ESG子基金篩選機制：結合公正第三方權威機構評選，包括晨星永續投資評級、MSCI ESG評等、歐盟「永續金融揭露規定」以及聯合國責任投資原則，搭配績效篩選模式，挑選出ESG與績效兼具的優質標的。

2. 質化為主、量化為輔的投資策略：鎖定長期投資趨勢，聚焦各產業ESG龍頭企業；另搭配獨家目標波動度控管模型，日日監控帳戶投資組合波動狀況，提供良好下檔保護。

3. 每月收益撥回與加碼分紅機制：帳戶設有每月收益撥回與加碼分紅機制(投資帳戶之資產撥回來源可能為本金），當淨值大於等於8時，固定年化撥回率5％，能創造每月固定的現金流，但當帳戶表現好，淨值大於等於10.3時，當月加碼撥回再加0.5％，等於一年最多可有11％的提減撥回金。

此外，「華利滿滿」投資型保單在第6保單週年日起，提供保單帳戶價值的0.45%為加值給付金，鼓勵客戶在長期持有下，達到累積資產的投資需求。

凱基證券以提供永續的金融解決方案做為使命，打造值得信賴的財管服務，幫助客戶搭上ESG投資新趨勢，同時提供完整保障與多元機制，「華利滿滿」投資型保單能滿足長期配置、每月現金流或資產傳承等不同保戶的需求，成為波動市場下，保戶必備的優質核心資產帳戶。