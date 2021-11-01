金屬避險需求旺 元大期全台首創企業降波建模服務

全球對氣候議題日漸關注，金屬原物料供給端在各國能耗控制政策下減產，但是市場端因發展電動車、綠能發電等碳中和產業應用，推升基本金屬價格水漲船高。截至今(2021)年10月中，倫敦金屬交易所(LME)銅價較年初已增長32%，而鋁價更是創下12年來高點，相比年初大幅成長56%。元大期貨（6023）看準產業客戶對原物料採購、價格避險、庫存管理的需求，提供市場研究報告與獨家客置化建模服務，同時整合香港子公司實物交割服務能力，協助客戶掌握進貨買賣時機。

企業面臨基本金屬原物料的成本價格波動風險，元大期以本身專業服務，藉由多空特性、公開透明的期貨市場機制，協助企業客戶進行風險規避。以台灣產業鏈中被應用最廣泛的銅為例，今年1月LME銅期貨價格每噸約7,753.5美元，到10月上漲到每噸報價10,215美元，面對32%的原料價格漲幅，若企業能預期原物料成本上漲風險，透過期貨交易規劃操作方向與避險比例數量，就能有效控制成本。以企業持有50噸的銅需求進一步說明，透過50%比例進行避險操作，相比現貨價格所增加的成本，善用期貨進行避險交易就能讓損失降低約6萬美元。

元大期以「客戶」需求為業務發展核心，近年致力於推動產業法人金融服務，憑藉著拜訪上百家企業後的經驗發現，無論公司規模大小，面對全球經濟與物價波動，都會涉及運營所衍生的成本定價、庫存調節等風險管理需求。元大期建構全台最大的期貨分析師團隊，除了提供產業趨勢、市場分析的研究報告外，更發展全台獨家的降波建模服務，依產業客戶原料庫存水位、資金部位，量身訂製價格模型系統，並隨最新國際市場行情動態，每日提供客戶最適價格買賣參考。

針對台灣企業用量最大宗的銅、鋁金屬市場，元大期近日聯手台灣地區金屬相關公會機構，舉行民生金屬線上展望會，吸引超過上多家產業客戶參與，說明會中提到，對於未來銅鋁價格趨勢發展，短期需留意美購債與升息政策的影響，但中長期而言，考量全球經濟復甦基本面，以及碳中和議題推動產業鏈新發展，銅鋁需求將可期待持續強勁。此時，若企業能準確擇時，善用金融工具進行交易操作，就能有效減緩價格波動的負面影響，協助公司運營更加長期穩健。