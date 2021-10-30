國人偏愛買保險生前就領 上半年解約給付4,277億創新高

愈來愈多國人買保險想要活著時領，不想傳承給兒女！國人保險理賠給付最新分析報告出爐，據財團法人保險事業發展中心分析指出，今年上半年保單解約金高達4,277億元，創下史上同期新高紀錄，此外訴求年年還本的生存金給付1,445億元，亦大幅超前去年同期約二成，依此進度雙雙有望再創歷史新高峰。

壽險保單給付又分滿期金、解約金、生存還本金、死亡給付等，但真正死亡給付並不多 。據保發中心統計，今年上半年保險總給付金額共計9,634億元，較去年同期增長逾8%。其中光解約給付就占44.39%，年年都攀新高峰，今年上半年成長逾9%。保發中心表示，多數為一般傳統型壽險及利率變動型壽險解約的緣故。早年壽險公司訴求「低解約金」或免解約金，近年利變終身壽險訴求6年期滿就保本保息，保戶不必等保單到期或領身故保險金，許多都是解約提早出場。

第二種是保戶繳保費到期才能給付的滿期金，今年上半年給付1,972億元，雖然仍然排第二高，但相較於2019年之前上半年動輒付3,000~5,000億元以上，從2020年上半年開始就大幅滑落。據業者表示，主要是因為保險局近年來積極透過責準率、附加費用率等管制儲蓄險在銀行通路銷售，各大壽險漸漸設計不出短年期可期滿賺高利出場的商品，賣得少了，因此這二年滿期給付金也大減逾四成五之上。

第三高是生存還本給付生存金。保戶近年也愛買還本險，除身故保障之外，保險公司也會定期給予生存保險金，主打「年年還本月月領」，給付生存保險金也計入壽險公司的給付金額，因每年都可以領錢，號稱退休或加薪保單，也是許多民眾最喜歡買的保單之一，這幾年給付增速亦驚人。光今年上半年給付高達1,445億元，相較於2016、2017年同期才8百多億元，明顯大增，全年預估可望超越去年的2,703億元最高紀錄再創新高，已快追上第二高的滿期金給付。

無論是解約、滿期或是生存金，都是生前就能領取，上半年光這三大項目保險公司就給付給保戶7,694億元，占所有給付總額將近八成比重，顯然國人買保險還是偏重生前可領的儲蓄或類定存功能，甚至已超過今年上半年新契約保費收入5,156億元不少，還好還有續期保費近一兆元，不然恐「入不敷出」，也難怪保險局要即早擬定對策限制，避免保險公司遇上保戶解約潮或還本金高峰，可能出現流動性問題。