凱基銀主辦聯貸 利率超過2% 壽險業也搶參貸

開發金控（2883）旗下凱基銀行今天主辦華夏玻璃5年期30億元聯貸簽約，由於聯貸利率突破2%，比業界默契聯貸地板價1.7%高出幾十個基點（1個基本點為0.01個百分點），因此不僅吸引兩家壽險共同掛主辦，總額30億元規模不大，就有總計13家金融機構參貸，凸顯此案在利率低檔大環境之下，公民營機構聞香而來的熱度。

目前銀行辦理國內新台幣聯貸的利率地板價，仍是維持1.7%不變，也就是聯貸利率條件最低不得低於1.7%。不過，凱基銀主辦華夏玻璃聯貸30億元，吸引了遠雄人壽、台灣人壽兩家壽險不僅參貸還掛名共同主辦，兆豐金旗下銀行與票券也都參貸。不具名的參貸銀行主管指出，壽險參與銀行聯貸通常「看不上」地板價1.7%的利率，因此這宗聯貸案利率應是高於1.7%。

另一家參貸機構則是表示，華夏玻璃處分部分海外資產，汰弱留強，強化財務體質，辦理此次聯貸的利率超過2%，算是現階段企業金融市場，不論聯貸、自貸案，利率水準相當不錯的難得好案子。

凱基銀行指出，華夏玻璃是國內日用玻璃容器製造大廠，為持續深耕鞏固產業地位，以及創新經營模式所需，因此重新調整債務結構，由凱基銀行統籌主辦5年期、30億元的聯合授信案。凱基銀指出，本次聯貸資金將為華夏玻璃調整財務結構，並精實集團運作，藉此穩定資金來源並強化財務體質，華夏玻璃得以持續深耕穩固的產業地位，將玻璃代工業朝向「玻璃的服務業」發展，掌握產業潮流趨勢。

凱基銀指出，華夏玻璃聯貸共同主辦機構有安泰銀（2849）、一銀、中信銀、台壽及遠壽等五家，其他參貸行則有台中銀（2812）、彰銀（2801）、兆豐銀、元大銀、玉山銀、台新銀及兆豐票券等，凸顯各金融機構對華夏玻璃長期務實經營的肯定。