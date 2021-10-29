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SCFI指數跌幅縮小 美西、歐洲線運價止跌回升

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

市場屏息以待最新公布的貨櫃輪的運價表現，最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)為連續三周下跌，但跌幅已經縮小0.35%，四大貨櫃運價當中，遠東-美西、遠東-歐洲是止跌上漲。

航運股經過一段時間崩跌整理後，本周股價止跌回穩，今(29)日在長榮（2603）、陽明（2609）領軍下全面反彈，航運股再度成為台股的人氣王，成交量占台股為14%，是所有類股中漲幅最大，達4.34%。

由於現在是傳統淡季，運價指數仍維持在高檔，市場對貨櫃三雄長榮、陽明及萬海（2615）持股信心回升，持續看好第四季營運，法人認為不僅淡季不淡，並有望優於去年同期。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7,693美元，較前一周上漲27美元，漲幅0.35%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達7,315美元，較前一周下跌20美元，跌幅達0.27%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到6,414美元，較前一周上漲71美元，漲幅達1.11%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,454美元，較前一周下跌90美元，跌幅0.85%；其他遠洋線也都較前一周下跌。

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