央行「定向寬鬆」、中小企業專案融資 今年底截止

新冠肺炎疫情嚴重衝擊內需產業，中央銀行祭出額度4,000億元的中小企業專案融通進行紓困，央行今（29）日宣布，銀行在今（2021）年12月31日前受理的申貸案件，仍得向央行申請融通，但未再進一步宣布延長期限或擴張額度，顯示隨著國內疫情趨緩，央行專案融通機制已到功成身退的時刻。

央行今日指出，自2020年4月開辦中小企業專案貸款以來，銀行向央行申請的融通金額已超過專案總融通額度4,000億元，為持續支應受疫情影響企業正常營運的資金需求，凡銀行於本專案貸款申請期限（今年12月31日）前受理的申貸案件，符合「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通作業規定」者，仍得向央行申請融通。

央行表示，在受理期限內，銀行新承作的專案貸款案件，適用優惠利率期限至明年6月30日，借款人應提早做好相關財務規劃，降低授信違約風險。央行統計顯示，截至今年10月28日為止，金融機構核准戶數超逾28萬戶，核准金額4,349億元，有助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金，並減緩疫情對經濟及金融的衝擊。

新冠肺炎疫情衝擊國內中小企業營運，央行去年4月史無前例透過銀行專案融通方式，對中小企業「受災戶」實施「定向寬鬆」，對受疫情影響的中小企業一次釋出2,000億元紓困額度，之後再陸續擴大至3,000億元、4,000億元。

央行統計顯示，易受「斷鏈」影響的電子零組件業，中小企業家數比重高達83.7%，另外，住宿及餐飲業幾乎全是中小企業，央行提供專案融通，就是為了協助紓解中小企業的經營困境。