金管會報告出爐：比特幣不是貨幣 只盯平台做好三件事

美國10月先後核准2檔比特幣期貨ETF上市，立委關心國內是否跟上開放加密貨幣ETF，下周一（11月1日）邀請金管會就「中央銀行數位貨幣CBDC整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」案進行報告，今（29）日金管會報告內容率先出爐，金管會表示，比特幣只是商品並非貨幣，金管會只負責洗錢防制，目前僅會盯虛擬通貨業者做好三件事，即確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報。

金管會主委黃天牧28日已對外明確表示，暫時沒有打算開放國內發行任何虛擬貨幣現貨ETF、期貨等商品。包括中央銀行與金管會目前都比特幣定位為具有高度投機性之數位「虛擬商品」，而非貨幣。

金管會亦強調，比特幣與其他類似加密貨幣不具交易媒介、價值儲存及記帳單位等貨幣三大功能，近期國際機構如G20國家等陸續改稱其為加密資產 (Crypto asset) 或虛擬資產(Virtual asset)。

我國雖然創全球之先，推出證券型代幣發行 (STO) 規範。規定募資金額達新台幣3,000萬元以上，應申請沙盒實驗，實驗成功後依證交法規定辦理，3,000萬元以下則豁免申報。證券型代幣的管理制度由金管會主導，櫃買中心作為監管機構，負責對平台業者（虛擬貨幣交易所）進行監管。不過目前募資限制很嚴，只限專業投資人投資，且限特定平台。

金管會表示，考量具證券性質之虛擬通貨發行是新興之募資模式，風險遠高於傳統募資模式，金管會持續以兼顧金融穩定和金融創新之思考，循序漸進在發展過程中尋求調適。

黃天牧日前指出，加密貨幣站在監理機關角度有很多顧慮，這部分台灣市場不會走得太前面，目前台灣加密貨幣5成以上都是一般散戶在投資，台灣市場要走到開放加密貨幣ETF這一步還需要時間，金管會不會很快開放，目前也沒有金融機構來詢問。金管會報告也指出，將持續關注國際間對加密貨幣及其衍生性商品採行之相關監理規範，適時採取相關因應措施，以保護投資人及消費者權益

金管會也多次強調，目前加密貨幣並非金管會核准發行之金融商品，要求銀行不得收受、兌換比特幣，並提醒投資人風險。且洗錢防制法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入，指定金管會為主管機關，但不涉及其產業治理、業務經營、消費者保護等議題，金管會只能盯國內虛擬通貨業者應進行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等三件事。

金管會亦提醒，虛擬通貨商如有違反金融法令有關有價證券發行、吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務則會違反刑法，要負相關司法責任。