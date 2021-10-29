理財糾紛經查為客戶親下指令 安泰銀發布聲明

安泰銀行（2849）晚間發布三點聲明，嚴正駁斥張姓客戶因與已離職理專的糾紛而對安泰銀所提出的指控，強調安泰銀已經協助客戶確認其投資、轉帳等交易指令均為經其本人確認才執行，如果離職理專在任期間真有不法，安泰銀也將依法追究責任。

張姓客戶指控安泰銀已離職兩年多的前理專，在2017、2018年間與其發生投資糾紛事宜。安泰銀三點聲明內容如下：