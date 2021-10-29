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理財糾紛經查為客戶親下指令 安泰銀發布聲明

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

安泰銀行（2849）晚間發布三點聲明，嚴正駁斥張姓客戶因與已離職理專的糾紛而對安泰銀所提出的指控，強調安泰銀已經協助客戶確認其投資、轉帳等交易指令均為經其本人確認才執行，如果離職理專在任期間真有不法，安泰銀也將依法追究責任。

張姓客戶指控安泰銀已離職兩年多的前理專，在2017、2018年間與其發生投資糾紛事宜。安泰銀三點聲明內容如下：

一、本行所有業務，均依外部法規及內部規範之相關規定辦理，且有嚴謹之三道防線檢核機制加以控管。對於客戶於記者會中指稱本行不顧治理乙事，並非事實。本行於此嚴正聲明。

二、本案自客戶來行反映 (2021/2/8)後，本行隨即啟動調查，並配合提供客戶於本行所有開戶文件及交易明細供其查驗。經檢視客戶開戶及設定約定轉帳帳號之文件皆為客戶親簽無誤；帳戶交易亦多係本人臨櫃或透過網路銀行所為之交易；於本行所有之投資理財交易，亦有電話錄音也經確認為客戶本人無誤。且本行皆有依規寄送對帳單予客戶。對於客戶指稱本行前理專挪用其資金之期間 (2017/02~2018/12)，所有帳戶之交易客戶自應有所知悉，而非至今 (2021/10)才聲稱係遭本行前理專挪用。

三、經查客戶最終資金匯出係匯至其本人所約定之帳戶，且多數係匯至其本人開立於他行之本人同戶名帳戶。並經了解客戶嗣後所投資之商品亦非本行所上架銷售之產品，本行亦盼借助司法正常途徑予以釐清相關事實。本行服務客戶之一貫立場不變，仍將以負責任的態度，積極協助客戶妥善處理，依法提供一切必要之資料供客戶檢視或供司法調查使用。若前行員於本行任職期間確涉有不法，本行亦將依法究其責任，絕不寬貸。

安泰銀行 理專

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