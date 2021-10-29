立院報告搶先看 楊金龍談央行數位貨幣

對於外界關注，台灣央行數位貨幣（CBDC）的發展進度，中央銀行總裁楊金龍今（29）日強調，CBDC需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值，央行將務實研究試驗，持續探討CBDC的未來性，釐清CBDC在未來台灣支付藍圖中的定位與角色，確保在未來支付政策的周延，能與央行經營目標相輔相成。

楊金龍表示，央行經營目標有四，促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定、協助經濟之發展。

至於比特幣等虛擬通貨，已往類金融商品發展，非貨幣或支付工具；對於國際發展情形，央行仍會持續關注，如有需要，會將所蒐集分析的資料，提供金融監理機關金管管會卓參。

楊金龍將於11月1日赴立法院財委會進行專案報告，在提前出爐的書面資料「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」裡，楊金龍重申，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，固然能先行試驗CBDC的技術，但也得承擔該技術的潛在風險。其他國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的CBDC生態系統。

在央行CBDC研究試驗進度方面，楊金龍說，央行已於去(2020)年6月完成第 1 階段有關技術可行性研究，瞭解分散式帳本技術（distributed ledger technology, DLT）應用的局限性，特別是其運作效能尚無法滿足即時、高頻、大量的支付交易需求。目前正進行第2階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台，模擬CBDC在零售支付場景應用的試驗，預期明(2022)年9月完成。