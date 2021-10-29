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國泰基因免疫革命ETF投資將展開募集 鎖定三大主軸

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰基因免疫革命ETF(00898)之產業布局及投資特色。（資料來源：Solactive指數公司，2021/08；本文文中資料來源：Bloomberg，2021/9）
國泰基因免疫革命ETF(00898)之產業布局及投資特色。（資料來源：Solactive指數公司，2021/08；本文文中資料來源：Bloomberg，2021/9）

看好醫療革命開創的藍海市場，國泰投信乘勝追擊，11月1日至11月5日將推出國泰基因免疫革命ETF(00898)，每股發行價10元、買1張只要1萬元，創台灣原型ETF最低的發行價格，投資鎖定「基因技術、疫苗突破、再生醫療」三大主軸，投資比重各占3成左右，讓民眾輕鬆入主醫療產業的明日之星，樂當未來趨勢領漲股股東。

國泰基因免疫革命ETF投資鎖定「基因、疫苗、再生醫療」3大主軸，投資比重各佔3成左右，具有3大優勢：

第1，00898追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，篩選市值有15億美元以上、流動性達日成交2,500萬美元以上的個股，且每年兩次調整成分股掌握市場趨勢，並利用AI人工智慧選股、分析公司財報、金融新聞等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療領域有高度投入的公司，成分股共計50檔，遍及全球9個國家。

第2，投資布局與國際趨勢看法一致。根據Bloomberg資料，國際研究團隊看好且投資的基因技術公司，包括專做可體外進行細胞基因突變檢測的Exact Sciense(EXAS)、專精長讀基因測序技術的Pacific Biosciences(PACB)，以及專注開發與治療囊腫纖維化的生物技術公司Vertex等，這些具備新技術研發能力的尖端藥廠，正與國泰基因免疫革命ETF投資布局不謀而合。

第3，00898投資的成份股完整囊括全球主流疫苗品牌包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等，還包括做追加劑的嬌生藥廠，甚至連羅氏(Roche)等積極進行口服藥研發的藥廠，都在投資範疇內，不僅抓住時下疫苗商機，連未來疫情流感化的新藥及相關疫苗開發及衍伸商機，都有全面且完整的布局。

國泰基因免疫革命ETF基金經理人游日傑表示，醫療生技業每隔一段時間就會有關鍵的創新突破技術出現，如疫情催生的mRNA疫苗，就為疫苗技術帶來新突破，此不僅為抗疫之戰掀起革命，最新的mRNA技術也可望用於對抗其他難以治癒的罕見疾病，甚至是癌症都有可能。預估至2027年全球疫苗產業市場規模將以逾10%年複合成長率增長，相關疫苗及創新醫療產業前景及投資商機，不容小覷。

法人說，創新醫療生技產業前景看俏，但這類產業波動較大，建議可從布局一籃子股票、囊括各類創新醫療及生技產業類股ETF著手，透過疫苗股、基因技術、再生醫療股均衡布局，產業配置多元化，有助降低醫療生技產業的波動性，想入手但又不想承擔太大風險的投資人可多留意。

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