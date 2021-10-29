FinTech Taipei2021 元大銀芬特克帶客戶探索數位理財

台北年度金融科技盛事「FinTech Taipei 2021」於2021年10月26日至11月25日舉辦，今(2021)年在防疫優先考量下，這屆展覽採線上形式舉辦，元大銀行規劃提供專屬活動網站，與元大金控旗下子公司聯合參與此年度金融盛會，精心設計線上互動體驗，讓參與嘉賓認識多元的數位金融服務，並讓數位金融科技落實到日常生活，實踐普惠金融精神。

在新冠肺炎疫情影響下，用戶對於數位金融服務的使用意願大幅提高，根據元大銀行數據分析團隊在今年疫情嚴峻時所追蹤到的數據顯示，行動銀行基金整體交易量，累計至9月底止交易戶數相較去年同期成長512%；今年以來，小額投資需求強勁，線上申購更占全行基金交易量的85%，可見疫情推動數位金融的進展，提高客戶使用數位金融進行投資理財意願，更確立元大銀行發展數位理財的長期策略。

元大銀行持續推動全通路數位投資理財服務，不僅將金融服務情境化，打造無斷點的數位化體驗，以數位理財生態圈的概念，提供年輕世代可負擔的小額投資服務，讓小資族也能平等享受到優質基金「百元投資」及「日日扣」數位服務，輕鬆加入理財的行列。

根據元大銀行數據分析團隊統計，小額投資服務上線後，有90％客戶是首度購買基金，相較於定期定額整體投資者的年齡，30歲以下占總申購人數的19％，元大銀行的百元投資服務不僅成功受到年輕族群青睞，今年度更榮獲國家品牌玉山獎、台灣永續行動獎雙料肯定。

這次展覽中，元大銀行以數位理財為策展核心，運用貼近年輕世代生活習慣的線上互動方式，透過專屬活動網站讓更多人認識元大銀行線上申辦服務，包含鑽金智富卡、元大證券聯名卡及鑽金數位存款帳戶等金融產品。演繹串接各項數位服務的應用，讓每一項金融服務不僅是單一產品，而是能互相串連的數位理財工具，例如透過申辦數位存款帳戶可一次開立臺、外幣、信託帳戶，即可同步線上申購基金；使用鑽金智富卡線上申購指定基金定期定額最高可享終身0元手續費優惠，協助年輕小資族更妥善運用資金累積財富。

除了提供元大銀行數位理財商品，這次線上展覽同時集結元大金控旗下各子公司指標性的金融科技服務，包括元大證券的投資先生及元大投信的元大基金先生APP，藉由體驗活動，能找到真正適配的元大數位理財服務，讓參展收穫不只侷限於短暫的展覽期間，而是能找到真正能實踐在生活中的數位理財工具。