凱基證券攜手法巴人壽 推類全委保單抓住ESG趨勢

看好永續投資的爆發性與將來性，凱基證券與法國巴黎人壽合作「華利滿滿」投資型保單，連結由霸菱投顧代操的全新標的法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶，該帳戶為法國巴黎人壽所推出首檔ESG主題類全委帳戶，讓客戶透過專家代操參與ESG永續投資，掌握市場趨勢，享有長期穩健的資產配置。

凱基證券表示，ESG成為近年重要投資趨勢，因為隨著環境變遷與極端氣候為社會矚目，全球已有128國宣示2050年淨零碳排目標，歐美各國更是相繼推出相關法規政策，市場觀察到能落實ESG責任的企業，面對全球大勢更能永續長存，ESG永續投資因此成為投資人關注的焦點。根據晨星Morningstar統計，2017年第4季全球永續基金規模為6,500億美元，但到了2021年第2季，基金規模已上看2.3兆美元，呈現驚人的倍數成長。

凱基證券說，「華利滿滿」投資型保單所連結法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶擁有三大獨家特色，助客戶長期投資並享有每月收益：

1. ESG子基金篩選機制：結合公正第三方權威機構評選，包括晨星永續投資評級、MSCI ESG評等、歐盟「永續金融揭露規定」以及聯合國責任投資原則，搭配績效篩選模式，挑選出ESG與績效兼具的優質標的。

2. 質化為主、量化為輔的投資策略：鎖定長期投資趨勢，聚焦各產業ESG龍頭企業；另搭配獨家目標波動度控管模型，日日監控帳戶投資組合波動狀況，提供良好下檔保護。

3. 每月收益撥回與加碼分紅機制：帳戶設有每月收益撥回與加碼分紅機制(投資帳戶之資產撥回來源可能為本金），當淨值大於等於8時，固定年化撥回率5％，能創造每月固定的現金流，但當帳戶表現好，淨值大於等於10.3時，當月加碼撥回再加0.5％，等於一年最多可有11％的提減撥回金。

凱基證券表示，「華利滿滿」投資型保單在第6保單周年日起，提供保單帳戶價值的0.45%為加值給付金，鼓勵客戶在長期持有下，達到累積資產的投資需求。