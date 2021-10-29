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北富銀幫北市府發200億建設公債 年省2,100萬元利息

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

目前市場維持低利環境，台北市政府看準發債成本降低，繼年初發行新台幣100億元建設公債後，昨(28)日再度發行新台幣200億元建設公債，藉此有效分散利率風險、節約利息支出，達到調整債務結構目的。本次公債由台北富邦銀行擔任債券標售及發行經理行，市場投標意願踴躍，總投標金額達449億元，超額認購達2.25倍。

北市府表示，近年來台北市債務餘額逐年下降，目前流通在外之建設公債餘額僅有年初發行之100億元。本次北市府建設公債各年期發行金額分別為2年期72億元(利率0.380%)、3年期68億元(利率0.390%)及5年期60億元(利率0.400%)，北市府確實掌握債券市場利率趨勢變動，在未新增債務的前提下，以長期穩定且相對低成本的資金取代部分未到期利率較高之銀行借款，一方面每年能節約市庫利息支出達新台幣2,100萬元，如果搭配年初發行的新台幣100億元建設公債，合計一年可為市庫節約達5,000萬元利息，另一方面亦可將債務結構調整至更合理的配置。

北富銀表示，長期代理台北市市庫業務，秉持｢誠信、親切、專業、創新｣核心價值，以及361度多一度用心的服務態度，穩健執行市府機關各項收支業務運作，支持市政順利推展，並發揮數位金融專業與北市府合作推出「智慧支付平台pay.taipei」創新服務，滿足市民金融需求，加速行動支付普及。未來，北富銀會持續精益求精，為市民提供更多元便捷的數位服務，提升城市生活品質，助力北市府奠定智慧城市轉型發展基礎。

新台幣 公債 債務

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