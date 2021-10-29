國旅券11月上路 借車出遊別忘租車險或共享汽車險

交通部為振興國內觀光旅遊，配合五倍券加碼將抽出多達240萬組國旅券，將於11月1日起開放消費抵用。產險提醒不管是跟親朋好友借車、車行租車，還是租用共享汽車，出遊在外都容易因不熟悉路況、車況而發生交通事故，行前別忘投保「短期租借車險」或「共享汽車加碼險」讓行程更有保障。

由於疫情已趨穩定，國人計畫出遊放鬆仍以自駕為主，搭配國內租借車環境漸趨完善，為了輕旅方便，不少人出遊都是租借車，但出遊最怕意外發生，打壞遊興 ，尤其每年交通意外事故多發生在年底。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，依內政部警政署統計資料，每年交通事故自9月開始攀升，主要高峰落在第四季，尤其今年多了振興五倍券及各式加碼券，預期全台各地觀光風景區及旅遊勝地將車多擁擠，旅程中易因不熟悉路況發生意外，若又駕駛他人車輛，更可能因不熟悉他人車況，更容易發生車輛擦撞、車間追撞，甚至造成第三人受傷的交通意外事故，建議行前應投保「短期租借車險」或「共享汽車加碼險」，以分散風險，降低可能遭求償的經濟壓力。

舉例來說，小新向「一般車行」或「共享汽車業者」租車出遊，若不幸發生事故 ，導致車身損傷，租來的汽車不見得有車體險，即便有投保車體險通常還是需要負擔部分賠償；若向「一般車行」租車行前有保「短期租借車險」，當租來的車體受損，最高享有20萬元保障且不用負擔自負額，甚至若對方車輛受損最高也享50萬元保障，同時若對方人員受傷也能獲得賠償。

租用共享汽車雖強調用戶支付的租車費用已涵蓋相關車險保障，但往往當車輛受損送修、失竊等事故發生後，用戶才會發現原來還要賠償動輒數萬元的部分損失及營業損失，不禁驚呼「為何可花不到百元租車，發生事故時卻要千倍奉還」，其實租用共享汽車行前只要多一個動作加保「共享汽車加碼險」，就可將以上可能的風險移轉給保險公司來承擔，讓行程更心安，也更有保障。

新安產險提醒，不管是跟親朋好友借車、或向車行租車，還是租用共享汽車，用車前1小時，利用手機上網投保，以「吉時保線上投保平台」來說，投保「短期租借車險」或「共享汽車加碼險」，30秒快速試算，平均5分鐘就可完成投保，保障隨即生效。