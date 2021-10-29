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元大特選ESG高股息報酬指數ETN 11月1日掛牌 上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所表示，元大證券發行的元大特選ESG高股息報酬指數指數投資證券(020029)將於11月1日正式掛牌上市，為今年第2檔上市掛牌ETN

證交所表示，台灣指數公司特選ESG高股息報酬指數由台灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，計評鑑模型、產製企業社會責任表現分數，結合財務指標、現金股利、股息殖利率等篩選條件，選取20檔上市公司股票，運用自由流通市值加權所編製，以表彰永續發展良好、股息高的上市公司的含息投資績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品,到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置 ETN 專區(http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html)，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

ETN 高股息

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