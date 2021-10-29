合作金庫商業銀行 發行首檔公營行庫社會責任債券

合作金庫商業銀行於今(29)日發行社會責任債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，該債券是合作金庫商業銀行繼5月31日發行可持續發展債券以來，再度發行永續發展債券，同時亦為國內公營行庫所發行的首檔社會責任債券，顯示其對社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，合作金庫商業銀行這次發行的社會責任債券，發行金額為新台幣10億元，發行年期為5年期，票面利率為年息

0.42%，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任外部認證機構。該檔債券所募資金全數用於「可負擔的住宅」的社會效益投資計畫放款，具體放款項目為配合政府政策，協助無自有住宅家庭購屋。

櫃買中心說，自今年4月29日推出社會責任債券櫃檯買賣制度以來，半年期間已有7家發行機構發行7檔社會責任債券，發行金額達142.97億元。櫃買中心表示，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具，櫃買中心也要求發行人在後續資金運用情形與報告揭露能具體提供受惠群眾與人數等，以彰顯社會正面效益，有關更多社會責任債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站(www.tpex.org.tw)之「永續發展債券」專區查詢。