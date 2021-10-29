元大高息低波ETF將除息 把握布局機會

元大高股息ETF(0056)以50萬受益人坐擁國內高股息ETF人氣王，元大投信另一檔元大高息低波ETF(00713)，除了同樣具高股息特色外，且資本利得表現亮麗，在高股息ETF中表現豔冠群芳，00713即將在10月底進行評價，預計11月下旬除息，可把握布局機會。

元大高息低波ETF在2017年9月掛牌，2018年起每年各配息1.55、1.6元、1.7元，配息金額逐年提高，且每次都能順利填息。除了年度配息，資本利得表現也值得讚賞，今年截至10月25日報酬率達25%，三年含息報酬率更達到80%，遠超越其他高股息ETF表現。元大投信說，主要歸功於元大投信將專業法人長期投資法則，成功融入被動指數操作，打造一個「不簡單」的基金，在下半年台股波動加劇的環境下，00713股價波動相對小。

相較於多數高股息ETF專注在篩選配發高股息標的，元大高息低波ETF所追蹤的台灣指數公司特選高股息低波動指數，股票池為台灣前250大市值公司，範圍相當大，指數編製規則也多了財務指標及風險因子考量，先依股利率進行篩選，再採用基本面及技術面因子如：營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標進行遴選；接著利用四大指標：獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量，並計算綜合分數，選取前50檔；再以最小變異數法進行因子加權，降低指數波動。嚴密的選股過程，並透過定期汰弱留強，有利於投資人長期投資，搭配配息機制，適合作為退休規劃用。

以元大台灣高息低波ETF現階段的投資內容，有別於已經取得廣大國人認同的元大高股息，可以為投資人涵蓋到更多具備隱形冠軍特質的中小型公司，這些企業仰仗敏捷、彈性、技術和創新能力，在許多利基市場取得牢不可破的領導地位。元大台灣高息低波ETF在產業分布上，呈現電子、傳產、金融產業三分天下的分散配置，不偏廢單一產業，也可以滿足投資人想要一個均衡和多元化投資組合的理財需求。

元大投信台股研究團隊說，投資人可以大型股為主要布局的元大台灣50、元大高股息 做為投資組合的核心配置，搭配元大台灣高息低波ETF，為投資組合擴展投資疆界，參與更多元產業、市值和題材的投資商機，也讓投資組合能攻能守，在降低波動中追求長期成長。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，不應過度重視高配息率，更要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，也要關注長期績效表現；並且注意半年配、季配等一年多次配息的產品，是否有單獨一次配息金額拉高，而出現年化配息率過度放大失真的現象。