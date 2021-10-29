美股進入消費旺季 法人：掌握觀光、旅遊等產業

新冠肺炎疫苗施打，美國大幅放寬入境旅客的限制，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，第4季假期到來，經濟活動預期會更活絡，根據牛津經濟研究院的數據顯示，美國過去一年呈現大規模儲蓄熱潮，存下約3.7兆元，會更願意消費或是從事休閒活動，在景氣復甦的期待下，市場重新評價股市估值與資產調整，類股開始輪動，資金轉往消費、觀光、旅遊、娛樂遊憩產業。

根據MassMutual的消費者支出與儲蓄指數報告，美國人今年夏季單月平均消費金額，比去年同期疫情封鎖時高出765美元；7月個人儲蓄率9.6%，陳泓睿分析，實體零售銷售產業，最壞的狀況已經過去，餐廳及零售業因應電子商務競爭進行線上線下整合，提供外帶外送以及數位服務的餐飲已是趨勢；實體百貨也不斷優化線上購物平台，關閉業績較差的據點，積極調整公司經營策略，財務獲得大幅改善。

根據美國線上餐廳訂位平台OpenTable的統計，重新開門營業餐廳的訂位數回復到2019年的水準，美國生活逐漸恢復到疫情前，去年受到疫情肆虐影響甚鉅的實體消費行業第四季可望受惠。陳泓睿表示，從JP Morgan的信用卡消費追蹤指數的資料顯示，相較尚無疫情的2019年，消費動能皆已轉佳，零售、超市、餐飲等分項動能呈現穩定輸出狀態；根據Refinitiv機構針對零售/餐廳在2021年第3季的收入增長預估為23.6%，第4季度將提高至28.7%。

知名的遊樂園、連鎖咖啡廳、餐廳已陸續宣布全面開放或是放寬人數限制，隨著危機逐漸消退，民眾開始規劃旅遊活動或是前往百貨公司、賣場消費。疫苗覆蓋率持續提升的情況下，面對即將到來的第4季，預期仍將輸出一定程度的消費動能。有興趣的投資人可透過複委託平台交易，將這些類股納入追蹤，或是採用定額定股的方式分批布局

陳泓睿說，美國擁有規模約6兆美元的龐大內需消費市場，從平價商店到精品百貨公司，從連鎖速食店到高檔餐廳，均有代表性企業在美股掛牌上市；實體零售商店經歷衝擊後，透過精簡組織與轉型，目前已具備投資價值，近期非必須消費類股指數上漲1.06%，必須消費類股指數上漲0.83%，即將進入全球的消費旺季，在景氣復甦的期待下，市場重新評價股市估值與資產調整，類股開始輪動，資金轉往消費、觀光、旅遊、娛樂遊憩產業，消費相關類股行情值得期待。