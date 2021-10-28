四銀行員工福音 金管會將約見這四家銀行工會捍衛勞權
最近連串金融整併爆發勞資爭議，金管會主委黃天牧今天下午與全國金融業工會聯合總會（全金聯）年度座談，允諾將於11月中旬左右由銀行局出面，與花旗、渣打、安泰（2849）、日盛（5820）四家銀行工會闢專場會談，協助勞方保障工作權，以利適時參酌行政處置或其他應對措施。
全金聯今天下午與金管會年度座談，由於各會員機構工會臚列議題眾多，最近成為市場焦點的花旗銀出售消金部門爆發密約限縮員工轉職權的爭議，以及其他金融併購、分行整併的勞權，會上並沒有太多時間討論。因此在全金聯爭取下，金管會銀行局當場也同意，大約在11月中旬左右，與花旗、渣打、安泰、日盛四家銀行工會專場會談，以了解併購、整併通路過程中，確有傷害勞方權益問題。
這四家工會中，花旗工會尚無出席今天會議的資格，因此11月中的專場，對花旗工會是難得的機會，其他三家工會，安泰銀、日盛銀是分別將為國票金（2889）、富邦金（2881）所併購，因此衍生工作權保障與安置計畫條件爭議，渣打銀則是因為行方要縮減分行通路，卻沒做勞資協商，直接要員工簽調任同意書，因此金管會銀行局同意特別與這四家工會面對面座談。
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