兩家純網銀今年吸金近200億元 總開戶數近52萬戶

金管會今天公布純網銀最新統計，兩家已開業的純網銀樂天銀行、連線銀行，總計吸收存款餘額來到191.1億元，開戶數近52萬戶。

金管會發出三張純網銀牌照，國票金（2889）旗下樂天銀行、多家大型民營金融業投資的連線銀行（LINE bank），已分別於去年底、今年第1季開業。金管會今天公布樂天、連線純網銀至本月26日止的最新營運狀況統計，樂天銀行最新累計開戶數為6萬戶，累計存款金額為45.98億元，較晚開業的連線銀行，目前開戶數為45.9萬戶，金額為145.12億元。兩家純網銀合計吸金191.1億元，開戶數合計51.9萬戶。

如以平均每戶存款金額來看，樂天每戶平均金額為7.6萬元，是連線銀行平均每戶3.16萬元的兩倍多，金管會表示，這顯示樂天雖然開戶數與總餘額較連線銀行少，但單戶平均餘額較高，兩家銀行的策略並不相同。