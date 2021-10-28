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外銀不乖？金管會等不到渣打銀整併分行勞資協商紀錄

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
金管會透露，渣打銀行5月就送件申請整併七家分行，但是銀行局還沒看到渣打銀就此進行勞資協商的會議紀錄。 資料照片
金管會透露，渣打銀行5月就送件申請整併七家分行，但是銀行局還沒看到渣打銀就此進行勞資協商的會議紀錄。 資料照片

最近花旗銀行出售消金部門爆發「密約」問題，十多家金融業被要求簽保密協議不聘花旗員工爭議風波未消，金管會今天（28日）下午也透露，渣打銀行5月就送件申請整併七家分行，但是銀行局還沒看到渣打銀就此進行勞資協商的會議紀錄，所以也無從核准。

金管會主委黃天牧今天下午與全國金融業工會聯合總會（全金聯）進行年度座談，不單只有花旗銀出售消金部門爆發密約限縮員工轉職權爭議成為焦點，同屬外銀的渣打銀行，早在5月就申請整併裁撤七家分行，金管會銀行局官員在座談會上向全金聯相關會員工會出席代表表示，渣打銀到現在尚未就此進行勞資協商，銀行局沒看到相關會議記錄，因此也沒核准。

據轉述，銀行局官員在會上表示，銀行業縮減分行通路涉及員工工作調整、崗位減少等，因此相關安置計畫要與勞方協商，其他銀行業者都有做到，但是渣打銀經勞動部出面協調，目前還沒有勞資協商會議紀錄送來，所以銀行局也還沒有核准其整併分行。

全金聯表示，9月底勞動部要求渣打銀行與渣打工會協調，依循之前共識，銀行業若有分行裁撤整併，資方必須和工會協商安置計畫。不過，渣打銀仍繞過工會，由主管直接找個別員工請其簽署調任同意書，而不跟渣打工會協商，因此渣打工會請全金聯協助捍衛勞方權益。這個其他銀行都做得到的事情，不明白渣打銀行為何就是不做，再加上最近爆發的花旗銀密約爭議，讓人感覺是否外商銀行就比較「不乖」？ 不如本國銀行那樣尊重台灣的勞動法令與勞工權益？

渣打銀行 金聯 花旗

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