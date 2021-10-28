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外銀連環爆！渣打傳將裁併7分行 11月會面金管會

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

外銀與員工勞資爭議連環爆。全國金融業工會聯合總會今（28）日與金管會主委黃天牧會面，反映花旗銀、渣打銀、日盛銀以及安泰銀員工權益，因牽涉到要與四家銀行工會協商，拍板11月中下旬，四家工會代表屆時將到金管會與銀行局會面。

但渣打銀則是傳出因要再進入分行整併潮，傳出今年至少要裁撤整併7間分行，恐影響到員工權益。被點名的分行傳出包含中清分行、園區分行、東海分行、平鎮分行等。

渣打銀最高峰時後，原本擁有88間分行，但根據金管會資料，到了2020年底，分行家數僅剩下65家，等於近9年裁掉了23家分行。

全金聯秘書長韓仕賢指出，渣打銀計畫要裁撤整併7家分行，加總將影響60幾位員工，但對於員工的安置，至目前渣打銀資方僅提出「全員留用，不苛待員工」，不願意白紙黑字寫下，也沒有提出工會協商紀錄，才引發爭議。

據了解，勞動部已經在9月底寫了合理意見，提供給勞資雙方，但至目前仍沒有實質上的進度，金管會官員今日在會中也直言，這個案件一點進度都沒有。

韓仕賢說，渣打銀工會希望，應該要具體寫下，對受影響員工未來的職務調動以及工作地點調動，以及對員工做意願調查。

且金融分支機構裁撤、遷移以及整併，向金管會申報時候，資方必須與勞方協商員工安置計畫，並提交書面記錄給予金管會，工會希望渣打銀就員工安置計畫，與工會協商。

其中，花旗銀工會的勞資爭議，仍聚焦在兩點。第一，對於花旗和潛在買家簽訂3年內不可聘用自家員工的保密條款，無論是第一階段或是第二階段的買家，工會都希望取消3年內的條款；第二，「交易獎金確認同意書」希望全面取消

渣打 金管會 花旗

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