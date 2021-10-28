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美元可望重回強勢 元大人壽推出美元新商品

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
面對美元熱潮，元大人壽建議美元保單也可做資產配置選項之一。 圖／元大人壽提供
面對美元熱潮，元大人壽建議美元保單也可做資產配置選項之一。 圖／元大人壽提供

新台幣兌美元今（28）日收在27.834元。國際美元今年以來呈現開低走高格局，美元指數一度站上94，最近才回落至93.8附近，而新台幣兌美元仍在「27字頭」。在新冠肺炎疫情全球疫苗施打率提升、受到強勢需求面拉動下國際經濟展望回升，甚至帶動通膨預期升溫，悶了一年多的美元，又可望重回強勢路線。

過去一年以來新台幣走勢相對強勢，讓許多民眾早已開始分批買進美元做為資產規畫選擇，滿手美元的民眾下一步該如何配置？元大人壽建議，以美元計價的理財工具很多，但考量能彈性規劃與分散風險等因素，美元計價的利率變動型終身壽險是最恰當的選擇之一。

元大人壽新推出之「元大人壽美利一鑫美元利率變動型終身壽險」為躉繳之美元幣別保單，躉繳是保費一次繳清，不管是手邊剛好有一筆資金的民眾或是做為美元資金靈活配置的搭配，例如手邊正好有一筆需要資產規畫的民眾、期望尋找通膨環境下較佳的資產配置選擇、準備旅遊或出國留學的儲備資金，抑或是年末拿到年終獎金的上班族，都可將藉由將資金配置在這張躉繳利率變動型終身壽險，作為在升息循環啟動前期，掌握領先布局美元資產的契機。

以50歲女性投保為例，保額12萬美元，在0.9%保費折扣下，一次繳費131,340美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率為3.08%，於第3保單年度末之解約金為136,267美元，已超過所繳保費，倘繼續持有保單，保單價值將逐年增加，解約金於第10保單年度末將有169,795美元。另以保障面來看，身故保障於首年保單年度末即有180,232美元，於第10年保單年度末身故保障已有203,062美元。

元大人壽指出利率變動型終身壽險，除具備累積資產與保障功能外，如保戶有緊急的資金需求時，亦可透過保單借款解決燃眉之急，長期持有可作為資產傳承之工具，提前完成預留稅源之規劃，讓家人心情美麗又可安心生活。

保單 新台幣 元大

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