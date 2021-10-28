新台幣貶0.7分、收27.834元 結束連4升

台股站上萬七短多獲利出場，指數今（28）日小幅走跌32.92點收在17041.63點，新台幣今日以貶值0.7分收在27.834元，終結連四個交易日升值。台北與元太外匯經紀公司總成交量12.08億美元。

新台幣今日盤中高點未破27.8元整數關卡，最高僅升值1.4分至27.813元，最低貶值1.3分至27.84元，盤中有升有貶，最後以微幅貶值7分作收。

匯銀主管指出，新台幣今日早盤未見到大幅升值力道，盤中雖可見到月底出口商拋匯需求，但受到人民幣、韓元等亞洲貨幣走弱，外資偏匯出，新台幣今日盤中數度轉貶，最低貶至27.84元，盤中有升有貶。

匯銀主管認為，美國聯準會（Fed）將可能在11月啟動縮減購債，市場雖預期美元走強，但近日已經有不少國家央行開始升息、或是釋出升息訊號，以抵禦通膨，則多少會導致美元走強面臨上方壓力，新台幣後續表現，仍需觀察外資動向。