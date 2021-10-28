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想65歲退休 退休專家教你如何理財規劃

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
富達投信表示，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄，因此建議民眾從25歲開始，每年要儲蓄至少20%的稅前所得。 本報資料照片
富達投信表示，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄，因此建議民眾從25歲開始，每年要儲蓄至少20%的稅前所得。 本報資料照片

隨著台灣醫療水準以及生活品質的提升，台灣人越來越長壽。富達投信表示，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄，因此建議民眾從25歲開始，每年要儲蓄至少20%的稅前所得，盡早透過儲蓄與投資，做好退休財務規劃，擁抱理想的退休生活。

內政部2021年8月最新數據 ，台灣人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。富達在世界各地引進「退休儲蓄指南」，富達投信投資長張翠玲表示，「相信每個人都想過這個問題：到底我需要多少儲蓄才能退休？沒有所謂完美的退休計劃，但不該因此遲遲不跨出第一步。為退休而儲蓄，『現在』永遠都是開始的最佳時機。」

張翠玲說，台灣和香港同樣面對人口老化的挑戰，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄。因此建議民眾從25歲開始，每年要儲蓄至少20%的稅前所得；如果從30歲開始，應該增加為24%；若是從35歲開始，則增為 29%；目標儲蓄總額在30歲前達到年所得的兩倍、40歲前5倍、50歲前8倍、60歲前11倍，以期望65歲達到年薪12倍的目標。

富達投信指出，65歲時要累積年所得12倍的儲蓄金額看似困難，因此要確保退休後能維持目前的生活方式，建議趁年輕就要開始，在職期間每年最少儲蓄稅前收入的20%。「時間是投資的關鍵優勢，從年輕時就及提早進行理財與進行退休規劃，善用複利效應是累積財富最有效率的方法之一。」張翠玲說。

此外，多數人都低估複利的威力，富達指出，每月儲蓄率略增1%，累積30年後就幾乎相當於一年的年薪。透過這種看似微小的變化，就有機會將退休時程提前兩到三年，甚至提前更久。這不僅適用於距離退休還有幾十年的人，就算接近退休年齡，增加1%仍有助改善退休後的生活品質。

除了及早開始準備退休儲蓄，另一種方式就是稍微延後退休的年齡。即便只是延後退休一至兩年，對於原本應累積的儲蓄總額也能產生顯著影響。

富達估算，如果要提前三年、62歲退休，儲蓄準備需要增加至13倍。若是延後兩年至67歲才退休，儲蓄準備就可以減少至11倍。此外，在可行情況下，儲蓄也應隨收入增加而增加，當目標儲蓄率增幅高於加薪幅度，例如加薪10%，而儲蓄率增加 15%，則能更有效率的達成退休目標。

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