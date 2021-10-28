期貨交易知多少？ 街訪影片深入淺出教你風險知識

越來越多年輕人嘗試利用期貨來投資，但諸多方案常令人眼花撩亂，臺灣期貨交易所為增進年輕族群期貨知識及建立投資理財的風險意識，委託證基會製作「街頭QA大哉問！期貨交易知多少？」宣導影片，以街訪大學生及新鮮人的活潑問答方式，帶出期貨交易風險知識。

2021-10-28 16:27