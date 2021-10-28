玉山推綠色金融 與仁寶簽訂ESG永續連結貸款

玉山銀行持續發展綠色金融，推動永續授信，攜手仁寶（2324）共同簽訂20億元「永續連結貸款」。本次玉山與仁寶的永續連結貸款為期3年，玉山將在貸款期間持續追蹤公司在溫室氣體排放量的減排幅度以及是否長期入選永續指數等條件，若達成目標將提供利率優惠，鼓勵公司落實永續作為。

永續連結貸款除了評估企業財務績效表現外，更考量企業於ESG方面的投入，將授信條件連結企業在環境、社會及公司治理的綜合績效表現，鼓勵企業訂定長期永續績效目標。玉山銀行透過金融影響力持續促進環境永續發展，協助客戶投入更多ESG作為，除了提升公司競爭力外，更能與志同道合的企業夥伴一同善盡企業社會責任，建構永續金融生態圈。

在全球疫情持續及經濟環境多變的雙重影響下，仁寶除了經營績效表現亮眼外，在智慧製造持續精進，榮獲德國iF全球企業創新競爭力排名第11的肯定。此外，更積極推動再生能源，投入綠色產品轉型，目前共有87%筆電產品取得環保標章，原料除符合RoHS指令規範外，積極推動無鹵化，其中無鹵零件承認達80%，並在智慧製造持續精進，推動精實生產，落實廠區節能管理，也積極使用再生能源，增加極端氣候應變能力。

除獲得台灣永續能源基金會「TCSA台灣企業永續獎」的永續報告白金獎及英文報告書銀獎外，更連續5年入選富時永續指數（FTSE4GOOD Index） 及連續3年入選台灣永續指數（FTSE4GOOD TIPTaiwan ESG Index）成分股，仁寶於2020年推動供應商企業社會責任平台正式上線，全面啟動供應鏈數位化管理，導入責任商業聯盟行為準則（RBA code of conduct），落實「不使用衝突礦產」政策，目前已100%完成供應商衝突礦產調查，與其合作夥伴共同成就永續未來。

近年全球頻繁發生的極端氣候現象，各國政府及企業皆展開具體行動，承諾零碳時程並積極進行減碳作為。玉山主動與國際標準接軌，承諾2030年所有營業辦公場所100%採用綠電，目標2050年前成為淨零碳排銀行。玉山期望從自身做起，藉由攜手企業夥伴共同推動產業與社會永續發展。

秉持成為世界一等企業公民的願景，玉山長期致力投入ESG，截至2021年上半年，承作永續授信貸款達新台幣687億元，赤道原則案件數31件，規模為本國銀行第1名。未來將持續藉由責任投資、責任融資及更多永續金融商品，擴大ESG影響力，與社會共好共榮，邁向淨零碳排的永續未來。