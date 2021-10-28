滙豐台灣攜手仁寶 簽6,000萬美元永續發展連結貸款

滙豐（台灣）商業銀行（下稱滙豐台灣）宣布與全球筆記型電腦製造領導廠商仁寶電腦（2324）合作簽訂永續發展表現連結貸款（Sustainability Linked Loan），貸款金額為6,000萬美元。

仁寶電腦總經理暨執行長翁宗斌表示：「作爲全球筆記型電腦製造的龍頭企業，仁寶電腦近年積極投入綠色產品設計、節能管理以推動精實生產，因此希望結合本次永續發展連結貸款所設定的目標，創造更高的經濟效應和環境保護。這不但將進一步落實仁寶電腦對於永續發展的承諾，更能夠提高公司整體管理ESG風險的能力，同時發揮到產業領頭羊的作用，激勵同行加入永續發展的行列。仁寶電腦將繼續推動永續發展策略，並持續爲環境保護、向零碳經濟轉型做出貢獻。」

仁寶電腦將運用該筆貸款在未來一年致力減少碳排放量、降低用電量，並提升廢棄物處理與再生能源的使用率。滙豐台灣指出，隨著永續發展愈來愈受到重視，台灣的綠色和永續融資市場不斷擴大，透過綠色和永續專案貸款的企業，也擴展至各行各業。

滙豐台灣致力協助企業夥伴快速步入綠色發展軌道，此筆貸款代表永續發展已成為電子產業所認同之價值，將有助於讓企業客戶的永續發展策略得以透過量化目標具體實現。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說：「隨著企業對於永續金融的需求與日俱增，銀行業在推動邁向永續未來的進程中所扮演的獨特角色，也日益突出。而轉型金融（Transition Finance）的興起以及相關金融工具如永續發展表現連結貸款或是永續型債券的產生，更進一步推升銀行業結合核心業務促進永續發展。滙豐台灣期望透過向標竿企業如仁寶電腦提供貸款，促進資金朝向永續領域流動，以協助企業應對環境、社會與治理相關的ESG挑戰並把握相關機遇。作為國際性金融服務機構，滙豐台灣有責任為企業零碳或永續轉型搭建橋樑，扮演好這個角色將為社會及環境帶來深遠的影響。」

根據Bloomberg的資料顯示，永續發展表現連結貸款自2017年推出以來逐漸成為市場主要的綠色金融工具，全球總發行量已超過3,000億美元；單就2021年第一季，全球永續發展表現連結貸款已達到970億美元，較前一季增長29%。