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1415名軍公教也申貸勞工紓困貸款 勞動部：將追回補貼
立委何志偉今在財委會質詢時指出，有1415人非勞工身份向銀行申貸勞工紓困貸款成功，其中包括義務役軍人、公務員、學校專任有給人員、國營事業受雇者，甚至有軍校軍費生。勞動部官員回應，已經請承貸銀行釐清，並追回勞動部補貼的利息。
去年為了因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部推出「勞工紓困貸款」，不限制有沒有投保勞保，申請人只要出具工作事實，每人最高可貸款10萬元，由勞動部補貼第1年利息1773元，第2年起利率1.845%，還款期3年。
何志偉表示，根據審計部資料，2020年有1415位申請勞工紓困貸款利息補貼的對象，是政府機構公務員、公立學校專任人員約9人，公營事業受僱者1351人，義務役軍人、軍校軍費生55人，這些不符勞工紓困貸款申請資格的人，台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企、兆豐銀等八大公股行庫卻都有核貸。
勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨回應，勞工紓困貸款的對象是勞工，軍公教人員並不適用，勞工紓困貸款是由銀行自有資金貸款、勞動部補貼第1年利息，若查出有偽造、不實文件，將由承貸銀行追回勞動部的利息。目前則還在請銀行釐清當中。
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