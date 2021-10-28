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金管會首度表示 花旗銀買家資本適足率要超過業界平均

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
花旗銀行。圖／花旗銀行提供
花旗銀行。圖／花旗銀行提供

立委高嘉瑜上午在立法院質疑，富邦金之前後8月遭金管會重罰2,300萬元，有重大裁罰是否還能參與花旗銀行台灣子行的最終投標？金管會主委黃天牧表示，已向花旗銀行明確表達最終投標人應具備條件，首度表示買家資本適足率至少要在業界平均之上。還會要求財務要健全、資金要充裕，另外業務管理能力要足以吃下花旗消金業務，規模不能太小。

黃天牧說，上午表示，對於金融機構併購過速的金融機構，未來會將加強財務、業務監理。另外，金管會也有跟花旗銀行表達可以參與最終投資的資格條件，包括財務、業務跟法遵等，同時當然要兼顧客戶與員工權益。不可能差別待遇。

銀行局局長莊琇媛則補充，將來買家希望它的財務要健全、資金要充裕、要有業務管理能力才有能力保障客戶的權益。花旗消金業務包括財富管理，買家也要有一定財富管理跟消金能力。

例如財務健全方面，資本適足率是一定。不過因承接資產不算小，因此莊琇媛強調，資本適足率不可能用業界最低標準，希望至少要在業界平均之上。

資金充裕方面，將來若要買下花旗消金業務要幾百億元，也要評估買主能否用募資或用自用資金達到。

業務管理方面，黃天牧說，參與投資的銀行每家規模不一樣，但花旗銀行消金業務做得很好，若要吃下這麼大的業務，需要有一定大的規模，買家要知道自己有沒有辦法管理這麼大的業務。

至於重大裁罰方面，莊琇媛說買家若談成後續要進行轉投資程序時，會來向金管會申請，屆時也會來做檢視。

金管會今年8月19日針對富邦金旗下子公司開出4張紅單。其中針對北富銀洗錢防制缺失開罰新台幣200萬元，再對北富銀、富邦產違反保險法罰1,500萬元、富邦人壽藝術品購置和管理作業缺失再罰600萬元，合計吃下2300萬元大罰單。

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