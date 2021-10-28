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雙11購物節來啦！刷合庫卡最高回饋13.3% 分期享零利率

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

11月即將到來，最讓網購族期待的就是雙11購物節，合庫銀行宣布推出「雙11」刷卡優惠活動，只要於指定電商通路刷合庫個人信用卡且經合庫APP登錄成功，門檻最低只要1,111元，即可享有高額回饋金，讓卡友輕鬆掃貨賺回饋。

合庫銀行精選五大電商平台，於「雙11購物節」期間推出刷卡消費滿額分期贈活動，蝦皮購物單筆消費滿1,111元贈111元刷卡金，PChome線上購物單筆分期滿10,000元贈1,100元刷卡金，MOMO購物網單筆分期滿15,000元贈2,000元刷卡金，YAHOO奇摩單筆分期滿10,000元贈1,100元刷卡金，東森購物單筆分期滿15,000元贈2,000元刷卡金。合庫卡友於此五大電商平台消費滿額並完成登錄者，每筆皆可享有至少10%以上回饋金，最高回饋可達13.3%。若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡(夢想藍)，還可享網購3%回饋，就是要讓卡友聰明消費，回饋最有感，活動網頁及注意事項請詳見合庫官網。

另外全台疫情日漸趨緩，各項警戒也陸續解封，觸動國內旅遊熱潮，即日起至110年12月31日持合庫信用卡每月於雄獅旅行社刷滿5,000元，月月送雄獅商品現金折價券1,000元，或於國內任一旅行社活動期間單筆消費每滿2萬元並於APP登錄成功者，也可獲200元旅遊回饋金，每卡最高回饋1,000元旅遊回饋金。

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