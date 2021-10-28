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扯！義務役軍校生等軍公教1,451人向6行庫辦勞工紓困

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
紓困貸款承貸銀行內許多民眾等待辦理。記者蘇健忠／攝影
紓困貸款承貸銀行內許多民眾等待辦理。記者蘇健忠／攝影

立委何志偉今（28）日上午在財委會質詢時表示，勞工紓困貸款是救命錢，但據審計處公布的資料，其中1,415個名額，卻被義務役軍人、公務人員、學校專任有給人員、國營事業受雇者，甚至有軍校軍費生等向國內6家官股行庫申辦貸款成功，甚至有人把紓困款拿來炒股。他詢問金管會是否合理？主委黃天牧表示，他認為有的需要人才去貸，應該以勞工為主，有待斟酌，不過他強調這部份銀行是配合政策，並非自主業務，

何志偉上午在立法院詢問表示，從承貸銀行核貸名冊與跨機關資料庫勾稽對照身份別時發現，有9位政府機關或公立機關專任有給、公務人務申辦，1351位是國公營事業的受雇者，另外有55位是義務役軍人與軍校軍費生。

何志偉立院質詢金管會，這1415人向國內六家銀行，包括台銀、土銀、合庫銀、台企銀、華南銀、兆豐銀等都是官股行庫申貸紓困代款成功。如今被審計部糾出來，金管會能否要求這些人要否要自首或要求把這些名額吐出來？因為這1,415人占了人家名額，是否有機會退回給真正符合勞工資格的有需要、財務吃緊的勞工？

黃天牧回應說，銀行依各部會政策去審查辦理勞工紓困，並沒有自主性。能否退回要依契約辦理。至這部份這不是金管會的權責範圍，會管會可跟相關主管機關詢問能不能調整？不過相關責任也要跟相關主管機關去了解再做處理。

行政院今年推出「紓困4.0」勞工紓困措施，適用對象為年滿20歲、108或109年各類所得總額在50萬元以下、受疫情衝擊且信用無虞的本國籍勞工，最高貸款額度可達10萬元，利率1.845%，貸款期限三年，勞動部補貼第一年貸款利息，貸款第1個月到第6個月為寬限期，免繳納本金，第7個月到第12個月起攤還本金，自第2年起按月攤還本金及利息，勞動部公布6月19日即已額滿，全國共計117萬1,160件申請，補助金額679億3,327萬元。

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