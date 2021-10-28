證期局長張振山：8檔「共軍基金」三個月內應出脫

共機頻頻擾台，但國內投資人可能不小心買到「共軍基金」，立委要求金管會要管，證期局局長張振山今（28）日在立法院答詢時表示，截至目前僅剩8檔基金有投資59家大陸軍工企業，其中有部份是連結指數的被動型基金需要一些時間調整，基於永續與風險考量，預計可在三個月內要求投信公會約束業者儘速出脫。

美國之前公布中國59家軍火工業，並列為禁止投資對象，但台灣有多達35檔基金，投資標的包括中國海康威視、瀋陽飛機工業等，讓立委痛批基金踩國安法紅線要求金管會徹查跟管理。立委林楚茵上午表示，到9月30日國內仍有8檔、4億元的基金投資大陸軍工企業，等於拿國人的錢協助大陸發展新式武力犯台，要求金管會公布基金名單。

金管會主委黃天牧今日上午表示，美國有法律明文規範不能投資中國軍工，但我國沒有，不過金管會基於永續與安全風險考量，可以依機構法人盡職治理及公司治理守則來規範管理，已要求投信公會讓這些基金儘速出脫大陸軍工企業的投資，未來也會要求基金不要投資這種具爭議的標的。

證期局局長張振山表示，由於涉及投資權人權益及持有價格、指數等問題，有些是被動型基金，需要時間處理，承諾三個月內讓這8檔基金出售涉及大陸軍工企業的標的。張振山表示，投信公會都有基金投資報表，3個月後可以來檢視。

林楚茵在財委會質詢時表示，國防部已說今年1月到現在共軍有超過680架次的擾台，10月1到4日就有149多架次，共軍侵擾西南領域已到非常嚴重，中共不放棄武力犯台，正進行新型武力研發，但金管會仍不願列出共軍黑名單，投資人反成為資助共軍發展新型武器，出現台灣一邊增國防預算，一邊透過投信強大中共武力。

林楚茵表示，原本要求金管會比照美國列出投信不得投資的黑名單，或已投資有大陸軍工產業的基金，要求出脫，但金管會擔心影響投資人權益或投信競爭力。

黃天牧強調，金管會不應介入投信投資策略，影響投資人權益，但「不代表不該去管」，大部分投信都有簽署機構法人盡職治理守則，若投資標的是涉及軍工產業或對環保有危害，從國安、永續經營角度，是要作一些處理的。

黃天牧表示，公告名單應沒有問題，既然投信都會朝降低投資的方向處理，公布也不是問題。