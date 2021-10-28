立委痛批5年ATM當機13次成新常態 黃天牧：依比例裁罰

立委林楚茵今（28）日上午在立法院財委會質詢時表示，國泰世華銀行上周當機二天，但不只國泰世華銀，五年內ATM當機高達13次，已成新常態！她批評金管會過去縱放出包銀行，讓銀行沒有壓力，她詢問金管會主委黃天牧何時開罰？黃天牧表示，過去沒有不裁罰銀行，要看情況依比例原則去處理。至於國泰世華銀要看報告還需要一點時間。

林楚茵今日上午在立法院財委會質詢時提供近五年（2017年~2021）有13次ATM當機資料，包括中信銀4次、台銀與北富銀2次，其他像是花旗銀、台企銀、永豐銀、兆豐銀、國泰世華銀都有1次當機，她詢問這些系統升級不是都需要經過事前的壓力測試演練，是軟體、硬體沒有做好還是人為失當？

據林楚茵統計，13次國銀ATM當機，包括2017年9月30日台企銀網銀臨舊出包、兆豐銀小年夜係統當機；2018年有永豐銀ATM當機、中信銀ATM也三度異常，2019年有花旗網銀與ATM當機，存款餘額都歸零；5月中信銀再度大當機，北富銀在2019與2020年有二次當機；2020年台銀8月有系統中心主機磁碟異常，12月又有系統維修導導服務中斷，加上今年2021年國泰世華銀上周ATM升級當機，五年內有高達13次當機。

黃天牧表示，國泰世華銀此次是因為事前判斷不完整，出事後亦沒有即時安排，金管會目前就銀行更替核心系統已訂定一檔的SOP檢測流程，但是非核心系統沒有，未來金管會打算研議，非核心系統也都要訂sop，客服跟業務也要同時上線，隨時提供良好服務，這方面金管會將會加強要求銀行改善。

至於林楚茵問5年13次當機，是不是因為金管會總是輕鬆放過小失誤，才導致銀行不放在心上，當機一再發生。

黃天牧回應沒有不裁罰，要看情況依比例原則去處理，金管會關心民眾，銀行若當機處理不當，都會做處理。

國泰世華銀行ATM出包，26日由董事長郭明鑑率高層公開道歉並提出補償方案，金管會主委黃天牧上午財委會前受訪時亦表示，「我覺得國泰世華銀由董事長出面是妥適的，建立一個好的模式」；但未來是不是銀行系統出問題，都要董事長出面道歉，黃天牧表示，要看比例原則，依比例原則決定要出面道歉層級或處置。但重點就是銀行要對客戶負責任。

黃天牧表示，金融機構收受大眾存款，有強烈的公共性，如果因為類似系統升級或是系統轉換，造成民眾或是客戶不便，他認為銀行應該對這些不便，「表達一個負責的態度」。

至於要用什麼樣的形式表達負責態度？黃天牧說，可能要看銀行事件發生造成影響的規模、從比例原則的角度去看，以這次國泰世華銀事件來看，黃天牧說，原本以為只是一個ATM升級，但實際上可能在過程中，前置作業或壓力測試並沒有準備特別妥當，所以造成近四萬民眾的困擾跟不便。

至於銀行提出的補償方案，客戶是否滿意，則是銀行的措施與客戶的感受，金管會不便介入，只是黃天牧表示，每位客戶財務狀況不同，金融交易沒有完成都會感到不便、不安，銀行應有同理心。