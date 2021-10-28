黃天牧：國內暫不打算開放加密貨幣ETF

加拿大今年已推出加密貨幣ETF，美國也在10月先後核准兩檔比特幣期貨ETF上市。立委今關心國內是否會跟上開放加密貨幣ETF？金管會主委黃天牧則明確表示，暫時沒有打算開放。

黃天牧今列席立院財委會，立委賴士葆詢問，美、加已開放加密貨幣ETF，台灣是否會跟上腳步？黃天牧表示，現貨已沒有同意，現貨不同意也不會同意期貨，針對加密貨幣各國監理機關都很審慎，沒有各國都開放。

黃天牧指出，加密貨幣站在監理機關角度有很多顧慮，這部分台灣市場不會走得太前面，目前台灣加密貨幣5成以上都是一般散戶在投資，台灣市場要走到開放加密貨幣ETF這一步還需要時間，金管會不會很快開放，目前也沒有金融機構來詢問。