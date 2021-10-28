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凱基證券攻占年輕世代 榮獲網路口碑「策略卓越獎」

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券獲網路口碑之星-數位證券-策略卓越獎，凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶(左)代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券獲網路口碑之星-數位證券-策略卓越獎，凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶(左)代表領獎。(凱基證券/提供)

凱基證券獲網路溫度計DailyView頒發「2021網路口碑之星-策略卓越獎」，於競爭激烈的『宅經濟產業-數位證券』類別中脫穎而出，凱基證券獲獎有兩大關鍵數據，一是線上開戶多元驗證，流程便利兼顧安全，促使線上開戶聲量成長率高達126%；其次為LINE官方帳號中豐富的內容與功能，讓好友人數快速突破26萬人，為同業之冠。

凱基證券循中華開發金控「數位躍升」及「顧客導向」策略，深耕數位金融有成，並從客戶的理財需求出發，持續創新線上服務與內容，在數位浪潮中創造出優異的品牌聲量及熱烈的網路討論度。

凱基證券表示，受全球股市投資熱潮持續升溫影響，吸引許多年輕投資人開始學習投資股票，近年大幅成長的證券開戶數幾乎來自於年輕族群，線上開戶占比成長2倍以上，顯見年輕世代網路開戶、看盤、選股、下單已融入日常理財生活。

凱基證券看準年輕投資人的數位需求，提供親民、簡單、快速的數位平台，打造隨身e策略一站式APP，運用大數據AI智慧模組化系統，建立最適化投資組合，整合投資商品、資訊、服務，如提供客戶160多種條件選股、雲端監控交易策略等，幫助客戶輕鬆聰明投資。

為深入經營年輕客群，抓住投資人的眼球，凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶表示，數位時代善用社群平台，經營自媒體已是與客戶互動的重要管道，如LINE官方帳號、FB粉絲團、YouTube頻道，用淺顯易懂的內容引導投資人建立正確的理財觀念，以圖片化、影音化、節目化呈現每日市場資訊。凱基證券LINE官方帳號擁26.4萬名好友數，持續領先證券同業，投資人只需開啟凱基LINE OA即可輕鬆查詢個股報價、走勢及K線圖，並能連結至交易頁面進行股票下單，透過個人化帳號綁定，還能即時查詢委託、成交回報及庫存市值等資料，提供全方位線上理財服務；凱基證券YouTube頻道則定期提供最新市場影音情報，如每日「期顧盤前解析」、每月「投顧鑫觀點」分享產業趨勢等，觀看人次不斷創高，深獲投資人喜愛。

凱基證券數位金融部主管鄭嘉慶說，凱基證券相信「金盃銀盃不如客戶口碑，金獎銀獎不如客戶誇獎」，能夠幫客戶創造收益就是凱基的價值，品牌在疫情間透過數位轉型，提供線上開戶、即時下單功能，讓客戶居家期間也能累積財富。凱基證券會持續創新，秉持「以客戶為中心」的核心價值，關注投資人的需求、提供更好的數位創新及服務體驗、陪伴在投資市場茁壯財富，讓客戶選擇凱基創造奇蹟。

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