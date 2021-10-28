黃天牧：將來銀行年底可望開業 但要先過三關

將來銀行有望年底前開業？！金管會核准三家純網銀樂天國際、LINE Bank及將來銀行，如今只有樂天與連線銀行開張，唯一國家隊代表將來銀行卻遲遲未開張，財經立委包括曾銘宗、吳秉叡28日上午在立法院質詢時關心最新進度，金管會主委黃天牧鬆口表示，應該有機會在年底前開張，但之前需先通過金管會三點審查。

立委吳秉叡、曾銘宗今日在立法院財委會上關心純網銀業務以及將來銀行到底開不開得成？黃天牧表示，將來銀行還在3點需要審視。一是將來銀行高階負責人更換過，管理團隊需要大幅調整，金管會還再檢視適任；二是先前檢查局所看到的缺失，將來銀行有無改進；三是新負責人進去將來銀行後，該行策略有無不一樣。

將來銀行是純網銀中唯一的國家隊，立委吳秉叡強調，外界對它的進度有所期待，也會關心是不是有其他風波導致無法上線，或者開業後是否跟得上其他家的進度等，如果這家公司基本面符合，但基本面還要釐清，開業時間點有沒有一個具體的判斷？黃天牧預期不會到明年，「今年有可能開業」。曾銘宗追問，是否有撤案可能性？黃天牧回說「都在期待過程中」

另外立委曾銘宗關心純網銀能否在三年內損益二平？真的能為國內銀行帶來鯰魚效果？還是泥鰍效應？曾銘宗說這三尾鯰魚很小，只引發泥鰍效應。而且純網銀過去在韓國、日本、美國的市占率都很低，他認為純網銀是帶來鯰魚還是泥鰍？恐怕見人見智。

黃天牧回應時說，三家純網銀提營業計畫時都說約三年可損益兩平，目前過程是比較緩慢，通常第一年都是支出多，收入比較少。不過傳統銀行的網銀也在成長，彼此是一個競爭。不過黃天牧認為因為純網銀的加入，傳統銀行已經強化相關數位金融，已有帶來一些鯰魚效應。「純網銀成本低很多，已經給實體銀行帶來壓力，但壓力多少還需要判斷」不過純網銀確實市占率不高，就算是發展成熟的韓國純網銀市占率也不過2~3%。