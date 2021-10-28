黃天牧鬆口 年底前可望核發將來銀行營業執照

國內純網銀「國家隊」將來銀行經歷許多風波，至今仍未正式拿到金管會的核發執照。金管會主委黃天牧今首度鬆口，預期今年底前有機會核發。

黃天牧今列席立院財委會，立委吳秉叡、曾銘宗皆關心將來銀行的進度。吳秉叡詢問是否要等到明年？黃天牧說：「我預期不會到明年，今年有可能。」曾銘宗也詢問是否可能撤案？黃也說：「應該有機會往開業過程中努力，目前都在我們（金管會）期待過程中。」

黃天牧表示，審核在處理中，這家純網銀高階經理人年中有更換，管理團隊有大調整，金管會要去看金檢是否改進、新的團隊進去後策略是否跟以前不一樣等，這些銀行局都還在看。這家公司基本條件符合，只是還有缺失需要釐清，會加快腳步處理。

曾銘宗詢問，已開業的兩家純網銀幾年內會達到損益兩平？黃天牧表示，當初李家純網銀提出的經營策略是三年，目前看起來還是比較緩慢，還無法看到真正獲利。