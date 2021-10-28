快訊

終於等到了？動滋券第三周抽籤 「10組幸運獎號」出爐

太魯閣號事故李義祥60萬交保花檢抗告成功 高分院撤銷發回重裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃天牧鬆口 年底前可望核發將來銀行營業執照

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照

國內純網銀「國家隊」將來銀行經歷許多風波，至今仍未正式拿到金管會的核發執照。金管會主委黃天牧今首度鬆口，預期今年底前有機會核發。

黃天牧今列席立院財委會，立委吳秉叡、曾銘宗皆關心將來銀行的進度。吳秉叡詢問是否要等到明年？黃天牧說：「我預期不會到明年，今年有可能。」曾銘宗也詢問是否可能撤案？黃也說：「應該有機會往開業過程中努力，目前都在我們（金管會）期待過程中。」

黃天牧表示，審核在處理中，這家純網銀高階經理人年中有更換，管理團隊有大調整，金管會要去看金檢是否改進、新的團隊進去後策略是否跟以前不一樣等，這些銀行局都還在看。這家公司基本條件符合，只是還有缺失需要釐清，會加快腳步處理。

曾銘宗詢問，已開業的兩家純網銀幾年內會達到損益兩平？黃天牧表示，當初李家純網銀提出的經營策略是三年，目前看起來還是比較緩慢，還無法看到真正獲利。

延伸閱讀

富邦可併花旗？ 黃天牧：併購若過快將加強財業務監理

孫偉真：突破無限賽局下的ESG 植入企業永續DNA

蔡明忠代富邦金董座 黃天牧：逾兩周再斟酌

金管會促說明適法性

相關新聞

旺旺總裁蔡紹中主導國票併安泰 金管會緊盯產金分離

國票金董事會通過併購安泰銀行，將正式向金管會遞件申請。立委質疑，國票金副董蔡紹中同時身兼旺旺中時集團總裁，主導國票金併安...

2021台北金融科技論壇登場 國內外專家暢談發展

由金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「Fintech Taipei Forum 2021台北金融科技論壇，今(28日)、...

黃天牧：國內暫不打算開放加密貨幣ETF

加拿大今年已推出加密貨幣ETF，美國也在10月先後核准兩檔比特幣期貨ETF上市。立委今關心國內是否會跟上開放加密貨幣ET...

凱基證券攻占年輕世代 榮獲網路口碑「策略卓越獎」

凱基證券獲網路溫度計DailyView頒發「2021網路口碑之星-策略卓越獎」，於競爭激烈的『宅經濟產業-數位證券』類別...

黃天牧：將來銀行年底可望開業 但要先過三關

將來銀行有望年底前開業？！金管會核准三家純網銀樂天國際、LINE Bank及將來銀行，如今只有樂天與連線銀行開張，唯一國...

黃天牧鬆口 年底前可望核發將來銀行營業執照

國內純網銀「國家隊」將來銀行經歷許多風波，至今仍未正式拿到金管會的核發執照。金管會主委黃天牧今首度鬆口，預期今年底前有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。