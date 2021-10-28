富邦可併花旗？ 黃天牧：併購若過快將加強財業務監理

立委吳秉叡上午在財委會問金融合併案，黃天牧回答表示，金管會依法規尊重市場機制，外傳富邦金（2881）有意再參與花旗銀行（台灣）消金業務出售，黃天牧上午回應，針對併購過快的金融機構，金管會在監理上會有特別要求。

立委再問花旗銀出售陷員工勞資爭議，黃天牧說，無論是今年4月跟紐約總部溝通或跟花旗（台灣）董事長都談過，金管會都強調未來審查原則，包括照顧客戶與員工權益，是最重要權責。

至於外傳有富邦金打算接手花旗消金業務？黃天牧說，他聽到的不只這家，還有很多家，實際上並不清楚。

吳秉叡再問，富邦金併完日盛金（5820）又打算併花旗銀消金業務，會不會業務擴張太快？黃天牧說，金管會有就審查原則傳達給花旗銀行，但至於花旗總行如何決定，金管會不方便對個別銀行適不適合表達意見。

吳秉叡再問，若一家金控併購過快有沒有問題？黃天牧回應，對於金融機構若擴張版圖過快，金管會在監理上會有特別要求，黃天牧說他在保險局時代，過去亦曾有保險公司連續併購多家外商壽險，當時保險局對於併購方的財務、業務上會加強監理。