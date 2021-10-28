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證交所舉辦的校園證券投資智慧王 11月5日截止報名

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
校園證券投資智慧王－全國大專院校知識競賽活動11月5日截止報名。(台灣證交所/提供)
校園證券投資智慧王－全國大專院校知識競賽活動11月5日截止報名。(台灣證交所/提供)

台灣證交所舉辦第18屆「校園證券投資智慧王」－全國大專院校知識競賽活動自10月1日開放報名以來，各大專院校均踴躍組隊報名，目前已有致理科技大學及中國科技大學報名超過百隊，逢甲大學亦近百隊，報名時間即將於11月5日截止，歡迎尚未報名的各大專院校學生踴躍組隊參賽，總獎金高達600,000元。

本項競賽活動將於11月24~26日連續3天舉行網路初賽；12月中下旬於各分區實地複賽；12月29日於台北101大樓進行總決賽，總決賽冠軍可獲得100,000元獎金，各階段的優勝隊伍亦均獲頒獎金、獎狀及獎牌。

完成報名的隊伍即可無限次數至題庫取題練習作答，證交所特別提醒，每周四將會在證交所臉書公告部分隱藏題，歡迎各參賽學生點閱、追蹤及分享，詳細活動辦法請參閱官網

今年的競賽方式，仍以防疫為優先考量，各階段賽事將嚴格執行各項防疫措施，以維護與會者健康；屆時倘複賽及決賽期間受疫情影響，競賽活動將改以線上視訊方式進行。

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