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盛達電業等22家上市公司 11月假證交所場舉辦法說會

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
11月預計辦理法人說明會場次
11月預計辦理法人說明會場次

今(2021)年11月預計共22家上市公司假台灣證交所場地自行辦理法人說明會，因疫情尚未明朗,建議仍可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)。參與法人說明會前,請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。

台灣證券交易所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，經統計迄目前為止，國內上市公司總計已辦理1,762場法人說明會。

台灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

法人說明會 上市公司 證交所

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